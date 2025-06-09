В основном на первое место в нем ставят Мухаммеда Али. Впрочем, с этим не согласен Флойд Мейвезер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также "Это уже слишком": Усик эмоционально обратился к Трампу, предложив пожить у себя дома

Кого Мейвезер считает лучшим супертяжем

Легендарный американский боксер поделился мнением относительно лучшего хевивейтера в истории. Он выделил другого своего земляка, который выступал на профессиональном уровне почти 30 лет.

"Если говорить о лучшем супертяжеловесе, то, честно говоря, я выберу Ларри Холмса. Знаете почему? Ларри Холмс побеждал всех в своей эпохе. Когда он проиграл Майку Тайсону, его победил молодой, голодный чемпион, а он вернулся после многолетнего перерыва.

У этого человека были основные навыки. У него был джеб. И даже сейчас он живет замечательной жизнью, потому что сделал разумные инвестиции. Так что он был великолепен с самого начала своей карьеры и до ее конца. И он вернулся и победил многих молодых парней. Даже несмотря на то, что Тайсон его победил, он позже одолел Рэя Мерсера", – сказал Мейвезер.

Справка. Ларри Холмс провел на профессиональном уровне 75 боев. В них он одержал 69 побед, из которых 44 нокаутом.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри рассказал, кого считает лучшим боксером в истории.