Здебільшого на перше місце в ньому ставлять Мухаммеда Алі. Втім, з цим не погоджується Флойд Мейвезер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Це вже занадто": Усик емоційно звернувся до Трампа, запропонувавши пожити у себе вдома

Кого Мейвезер вважає найкращим супертяжем

Легендарний американський боксер поділився думкою щодо найкращого хевівейтера в історії. Він виділив іншого свого земляка, який виступав на професійному рівні майже 30 років.

"Якщо говорити про найкращого супертяжа, то, чесно кажучи, я оберу Ларрі Голмса. Знаєте чому? Ларрі Голмс перемагав усіх у своїй епосі. Коли він програв Майку Тайсону, його переміг молодий, голодний чемпіон, а він повернувся після багаторічної перерви.

Ця людина мала основні навички. Він мав джеб. І навіть зараз він живе чудовим життям, бо зробив розумні інвестиції. Так що він був чудовий з самого початку своєї кар'єри та до її кінця. І він повернувся та переміг багато молодих хлопців. Навіть попри те, що Тайсон його переміг, він пізніше здолав Рея Мерсера", – сказав Мейвезер.

Довідка. Ларрі Голмс провів на професійному рівні 75 боїв. У них він здобув 69 перемог, з яких 44 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі розповів, кого вважає найкращим боксером в історії.