"Это было невероятно": экс-соперник Усика про бой Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью оценил противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Он считает этот бой великолепным.

В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде состоялся второй бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Второй сумел взять реванш.

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Мнение Белью о бое

Боксер считает, что это было невероятно. Через что прошли эти два бойца, пишет 24 канал со ссылкой на CBeats.

Так, перед этим я ставил на Дмитрия Бивола, я думал, что он победит.

Дело в тактическом интеллекте Дмитрия. Мы все имеем отличный боксерский IQ на этом уровне, на уровне чемпионов мира, и большинство из нас может адаптироваться и приспосабливаться,

– сказал Беллью.

В частности он отметил тактику Дмитрия.

"Он ловил правую руку Бетербиева передней левой рукой и контратаковал правой. Он планировал это, это было великолепно. Это невероятно", – добавил Тони Белью.

Напомним, что в первом бою победил Артур Бетербиев, что вызвало споры многих экспертов.