В ніч на 23 лютого у Ер Ріяді відбувся другий бій Артура Бетербієва та Дмитра Бівола. Другий зумів взяти реванш.
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Думка Белью про бій
Боксер вважає, що це було неймовірно. Через що пройшли ці два бійці, пише 24 канал з посиланням на CBeats.
Так, перед цим я ставив на Дмитра Бівола, я думав, що він переможе.
Справа у тактичному інтелекті Дмитра. Ми всі маємо відмінний боксерський IQ на цьому рівні, на рівні чемпіонів світу, і більшість з нас може адаптуватися і пристосовуватися,
– сказав Белью.
Зокрема він відзначив тактику Дмитра.
"Він ловив праву руку Бетербієва передньою лівою рукою і контратакував правою. Він планував це, це було чудово. Це неймовірно", – додав Тоні Белью.
Нагадаємо, що у першому бою переміг Артур Бетербієв, що викликало суперечки багатьох експертів.