Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Усик повинен був провести бій 1 лютого 2025 року. Проте поєдинок був скасований, пише 24 Канал.

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Гвоздик прагне битися з найкращими

В інтервʼю The Ring Олександр Гвоздик поділився своїми найближчими планами та анонсував дату наступного бою. 37-річний українець повернеться на ринг 19 квітня в рамках вечора боксу від Golden Boy Promotions. Проте наразі суперник Олександра невідомий.

Я хочу битися з найкращими боксерами. Дмитро Бівол і Артур Бетербієв, ймовірно, зараз недоступні, оскільки готуються до третього поєдинку,

– повідомив Гвоздик.

Тепер Олександр сподівається на бій проти Каллума Сміта – тимчасового чемпіона WBO.

"Я можу конкурувати на тому ж рівні й хотів би битися з Каллумом Смітом. Це міг би бути поєдинок мрії, і я хотів би його провести. Це було б ідеально. Я відкритий до всіх викликів", – розповів Гвоздик.

Раніше Гвоздик заявив, що може змінити вагову категорії. Це трапиться у тому випадку, якщо він не зможе провести великі поєдинки проти претендентів з топ-10 напівважкого дивізіону. У такому випадку Олександр продовжить кар'єру у важкій вазі.