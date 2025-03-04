Аль аш-Шейх отреагировал на критику Дэвиса в свою сторону

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх ответил Джервонте Дэвису на его критику. Он довольно резко отреагировал на слова боксера.

Американский боксер Джервонта Дэвис регулярно критикует бои, которые организовывает Турки Аль аш-Шейх. Функционер ответил на упреки спортсмена, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Реакция Аль аш-Шейха

Турки отметил, что не злится на Дэвиса за его критику.

Просто я могу поставить себя на его место, ведь Дэвис видит, как Теренс Кроуфорд за два боя зарабатывает в пять раз больше, чем Джервонта за всю свою карьеру. Это естественная реакция,

– сказал Аль аш-Шейх.

Справка. В последнем бою Джервонта Дэвис в ничью подрался с Ламонтом Роучем.

Напомним, что Турки Аль аш-Шейх в последнее время организует все бои Александра Усика. Также он является организатором крупнейших вечеров бокса.