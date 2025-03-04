Американський боксер Джервонта Девіс регулярно критикує бої, які організовує Туркі Аль аш-Шейх. Функціонер відповів на закиди спортсмена, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Реакція Аль аш-Шейха

Туркі зазначив, що не злиться на Девіса за його критику.

Просто я можу поставити себе на його місце, адже Девіс бачить, як Теренс Кроуфорд за два бої заробляє в п’ять разів більше, ніж Джервонта за всю свою кар’єру. Це природна реакція,

– сказав Аль аш-Шейх.

Довідка. В останньому бою Джервонта Девіс в нічию побився з Ламонтом Роучем.

Нагадаємо, що Туркі Аль аш-Шейх останнім часом організовує всі бої Олександра Усика. Також він є організатором найбільших вечорів боксу.