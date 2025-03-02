У ніч на 2 березня (за київським часом) на арені Barclays Center зійшлися Джервонта Девіс та Ламонт Роуч. Судді зафіксували нічию у протистоянні.

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Чи відбудеться реванш між Джервонтою та Роучем

Американський боксер не впевнений, що другий бій відбудеться, пише 24 канал з посиланням на Ring Magazine.

Я не впевнений. Взагалі не впевнений, але сподіваюся, що ми зможемо його отримати. Мабуть, не цього року. Це точно той, який я хочу наступним. Але він не буде наступним боєм,

– сказав Джервонта Девіс.

Він також до, що шанувальники скоро дізнаються, з ким буде наступний бій.

Відзначимо, що ця нічия перервала безпрограшну серію Джервонти Девіса.