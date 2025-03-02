У ніч на 2 березня (за київським часом) на арені Barclays Center зійшлися Джервонта Девіс та Ламонт Роуч. Судді зафіксували нічию у протистоянні.

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Як Роуч відреагував на результат бою

Він зазначив, що, можливо, Девіс не збрехав, коли сказав, що йому потрапило масло в око, але якщо ти добровільно стаєш на коліно, це повинно бути нокдауном, пише 24 канал з посиланням на Bad Left Hook.

Я вийшов сюди і показав все. Я трохи розчарований рішенням, я думав, що переміг. Але ми два досвідчених бійця, які демонструють свій рівень. Я точно думаю, що виграв, але ми можемо повторити цей бій,

– сказав Ломант Роуч.

Він також додав, що Джервонта – відмінний боєць. Це перемога для Ломанта в його книзі, але його це не влаштовує, адже він хоче справжньої перемоги.

"Я один з найкращих бійців у світі, і це було показано сьогодні ввечері", – розповів Ломант Роуч.

Відзначимо, що ця нічия перервала безпрограшну серію Джервонти Девіса.