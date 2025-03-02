У ніч на 2 березня (за київським часом) на арені Barclays Center зійшлися Джервонта Девіс та Ламонт Роуч. Цей бій став головною подією вечора боксу, пише 24 канал.

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Що сказав Девіс за скандальний епізод

У дев'ятому раунді Джервонта став на коліно і згодом побіг до свого кута, щоб витерти обличчя. Рефері не зняв за це бал, однак попередив про неприпустимість таких дій. Фанати освистали результат протистояння, віддавши свої симпатії Ламонту Роучу.

Джервонта зазначив, що зробив нову зачіску кілька днів тому. На його волосся нанесли бріолин, пише 24 канал з посиланням на The Guardian.

Я спітнів, і він потрапив на моє обличчя, а потім у око. Чорт, чому ви мене освистує? Наче я нісенітницю несу! Це справжній факт. Подивіться на моє волосся,

– сказав Джервонта Девіс.

Він також додав, що спочатку фанати тебе люблять, а потім одразу починають ненавидіти.

Відзначимо, що судді вирішили зафіксувати нічию як результат матчу. Таким чином, Джервонта Девіс перервав свою серію перемог.