У ніч на 2 березня (за київським часом) на арені Barclays Center зійшлися Джервонта Девіс та Ламонт Роуч. Цей бій став головною подією вечора боксу, пише 24 канал.

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Неочікувана нічия

Перші два раунди боксери не поспішали загострювати ситуацію, а по-справжньому активізувалися лише в третьому, коли Джервонта та Ламонт почали завдавати значно більше ударів.

У четвертому та п’ятому раундах "Танк" спробував підвищити темп, але це не дало очікуваного результату. Варто зазначити, що боксери більше розмовляли між собою.

Згодом Девіс вже почав домінувати, кілька разів влучивши у суперника. У сьомому раунді Роуч завдав комбінованого удару, змусивши "Танка" завершити його у статичному стилі.

У дев'ятому раунді Джервонта став на коліно і згодом побіг до свого кута, щоб витерти обличчя. Рефері не зняв за це бал, однак попередив про неприпустимість таких дій.

В одинадцятому раунді зі злості Девіс завдав удару нижче пояса, за що тримав догану від судді. Під час матчу ініціатива переходила від суперника до суперника, тому судді вирішили зафіксувати нічию.

Фанати освистали результат протистояння, віддавши свої симпатії Ламонту Роучу.

Відзначимо, що у цей вечір Джервонта Девіс вперше не переміг. До цього дня боксер лишався непереможним.