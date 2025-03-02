В ночь на 2 марта (по киевскому времени) на арене Barclays Center сошлись Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Этот бой стал главным событием вечера бокса, пишет 24 канал.

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Неожиданная ничья

Первые два раунда боксеры не спешили обострять ситуацию, а по-настоящему активизировались только в третьем, когда Джервонта и Ламонт начали наносить гораздо больше ударов.

В четвертом и пятом раундах "Танк" попытался повысить темп, но это не дало ожидаемого результата. Стоит отметить, что боксеры больше разговаривали между собой.

Впоследствии Дэвис уже начал доминировать, несколько раз попав в соперника. В седьмом раунде Роуч нанес комбинированный удар, заставив "Танка" завершить его в статическом стиле.

В девятом раунде Джервонта стал на колено и впоследствии побежал в свой угол, чтобы вытереть лицо. Рефери не снял за это балл, однако предупредил о недопустимости таких действий.

В одиннадцатом раунде со злости Дэвис нанес удар ниже пояса, за что получил выговор от судьи. Во время матча инициатива переходила от соперника к сопернику, поэтому судьи решили зафиксировать ничью.

Фанаты освистали результат противостояния, отдав свои симпатии Ламонту Роучу.

Отметим, что в этот вечер Джервонта Дэвис впервые не победил. До этого дня боксер оставался непобедимым.