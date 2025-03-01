В ночь на 15 февраля (по киевскому времени) Денис Беринчик встретился на ринге с Кейшоном Дэвисом. Украинский боксер впервые в своей карьере потерпел поражение и потерял чемпионский пояс.

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Что думает Дэвис о Беринчике

Джервонта раскритиковал уровень украинского боксера, пишет 24 канал со ссылкой на Sean Zittel.

Парень, с которым дрался Кейшон – полная задница. Это средний боксер, просто мусор. Он даже хуже того же Камбососа. Просто в Top Rank умеют работать и находить удобных соперников,

– сказал Дэвис.

Он также добавил, что они умеют искать боксеров с поясом, с хорошим рекордом, но на деле они просто отстой.

"У Беринчика был пояс, но по факту он еще хуже Камбососа", – добавил Джервонта Дэвис.

Отметим, что поражение против Кейшона Дэвиса стало первым в карьере для Дениса Беринчика. До этого он провел 19 боев, в каждом из которых одерживал победу.