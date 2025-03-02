В ночь на 2 марта (по киевскому времени) на арене Barclays Center сошлись Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Этот бой стал главным событием вечера бокса, пишет 24 канал.

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Что сказал Дэвис за скандальный эпизод

В девятом раунде Джервонта стал на колено и впоследствии побежал в свой угол, чтобы вытереть лицо. Рефери не снял за это балл, однако предупредил о недопустимости таких действий. Фанаты освистали результат противостояния, отдав свои симпатии Ламонту Роучу.

Джервонта отметил, что сделал новую прическу несколько дней назад. На его волосы нанесли бриолин, пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.

Я вспотел, и он попал на мое лицо, а потом в глаз. Черт, почему вы меня освистываете? Как будто я чушь несу! Это настоящий факт. Посмотрите на мои волосы,

– сказал Джервонта Дэвис.

Он также добавил, что сначала фанаты тебя любят, а потом сразу начинают ненавидеть.

Отметим, что судьи решили зафиксировать ничью как результат матча. Таким образом, Джервонта Дэвис прервал свою серию побед.