В Минспорта отреагировали на допинговый скандал с Мудриком

Министерство молодежи и спорта Украины впервые прокомментировало скандал вокруг Михаила Мудрика. Там отметили, что не имеют права вмешиваться в эту ситуацию.

В середине декабря в сети появилась информация о том, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" украинского игрока обнаружили запрещенное вещество.

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Реакция Минспорта на ситуацию с Мудриком

Там отметили, что сейчас в публичном пространстве нет "выводов юристов", которые можно было бы назвать объективными и комплексными, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

УАФ в пределах своих полномочий сформировала состав спортивной делегации для участия в соревнованиях Лиги наций УЕФА. В нее, кроме спортсменов и тренерского состава были включены врачи, массажисты, технические работники, которые выполняли свои обязанности на основании трудовых отношений с УАФ,

– заявили в Минспорта.

Также они добавили, что Министерство молодежи и спорта Украины в пределах своих полномочий на основании соответствующего обращения УАФ своим приказом утвердило состав делегации и в установленном порядке обратилось письмом в Государственную пограничную службу Украины относительно ее выезда за границу для участия в соревнованиях.

"В деятельность институтов антидопингового направления Министерство вмешиваться не имеет права, ведь это противоречит антидопинговому законодательству", – добавили в Минспорта.

Справка. После объявления о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика отстранили от футбола. Вингеру Челси грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Напомним, что последний раз украинец выходил на поле в конце ноября 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.