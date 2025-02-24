В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.

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Реакція Мінспорту на ситуацію з Мудриком

Там зазначили, що наразі у публічному просторі немає "висновків юристів", які можна було б назвати обʼєктивними та комплексними, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.

УАФ в межах своїх повноважень сформувала склад спортивної делегації для участі у змаганнях Ліги націй УЄФА. До неї, окрім спортсменів та тренерського складу були включені лікарі, масажисти, технічні працівники, які виконували свої обов’язки на підставі трудових відносин з УАФ,

– заявили у Мінспорту.

Також вони додали, що Міністерство молоді та спорту України в межах своїх повноважень на підставі відповідного звернення УАФ своїм наказом затвердило склад делегації та в установленому порядку звернулося листом до Державної прикордонної служби України щодо її виїзду за кордон для участі у змаганнях.

"У діяльність інституцій антидопінгового напрямку Міністерство втручатися не має права, адже це суперечить антидопінговому законодавству", – додали у Мінспорту.

Довідка. Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. Вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року. В поточному сезоні він зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.