Данило Ігнатенко розпочав матч із лави запасних, вийшовши на футбольне поле лише на 81-й хвилині гри. Українець замінив Роберта Мака, пише 24 Канал.

Варто побачити Зірковий Неймар поклав ефектний "сухий лист" із кутового за Сантос: яскраве відео

Рятівний гол від українця

Вже через дві хвилини Ігнатенко став автором яскравого голу із дальньої відстані. Данило розрядив свою гармату та врятував Слован Братислава від поразки. Адже до цього гості мінімально поступались Тренчину 1:0.

Саме гол Ігнатенка став останнім у матчі та зафіксував нічию 1:1.

Відео голу Ігнатенка

Для Данила цей гол став другим у футболці Слована у 19-ти проведених матчах.

На 89-й хвилині Ігнатенко відзначився ще жовтою карткою, яка стала для нього вже сьомою у поточному сезоні-2024/2025. Нагадаємо, що український півзахисник виступає за Слован із вересня минулого року, коли перебрався із французького Бордо.

До слова, Слован після цієї мирової набрав вже 49 балів та продовжує очолювати турнірну таблицю словацької Суперліги. Вже 1 березня клуб Ігнатенка прийме у наступному турі ліги Спартак Трнава.