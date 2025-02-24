Ще до перерви Сантос оформив розгромну перевагу у рахунку 0:3 над Інтернасьйонал Лімейра. Дублем після асистів Неймара відзначився Франсіско Суареш, повідомляє 24 Канал.

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Неймар робить різницю

Поміж цих результативних ударів Неймар теж записав своє прізвище у список авторів голів. Зірковий футболіст відзначився прямим ударом із кутового на 27-й хвилині гри. та змусив усіх глядачів хапатись за голову.

Неймар забив прямим ударом із кутового: дивіться відео

Неймар забив свій другий гол після повернення у рідний клуб. Також за спиною зіркового бразильця вже три асисти у 8-ми матчах. Нагадаємо, що футболіст підписав контракт із Сантосом до кінця червня 2025-го року. Його колишнім клубом був саудівський Аль-Хіляль, де він через травму більше лікувався, аніж грав.

Сантос до кінця матчу більше не забивав та вивіз додому три очки. Клуб Неймара очолює групу "В" після 12-ти турів, набравши 17 очок. У чвертьфіналі Сантос зустрінеться із Брагантіно (1 березня).