Ще до перерви Сантос оформив розгромну перевагу у рахунку 0:3 над Інтернасьйонал Лімейра. Дублем після асистів Неймара відзначився Франсіско Суареш, повідомляє 24 Канал.
Оце так Легендарний форвард Карпат перейшов у клуб, який виступає у Лізі чемпіонів
Неймар робить різницю
Поміж цих результативних ударів Неймар теж записав своє прізвище у список авторів голів. Зірковий футболіст відзначився прямим ударом із кутового на 27-й хвилині гри. та змусив усіх глядачів хапатись за голову.
Неймар забив прямим ударом із кутового: дивіться відео
Неймар забив свій другий гол після повернення у рідний клуб. Також за спиною зіркового бразильця вже три асисти у 8-ми матчах. Нагадаємо, що футболіст підписав контракт із Сантосом до кінця червня 2025-го року. Його колишнім клубом був саудівський Аль-Хіляль, де він через травму більше лікувався, аніж грав.
Сантос до кінця матчу більше не забивав та вивіз додому три очки. Клуб Неймара очолює групу "В" після 12-ти турів, набравши 17 очок. У чвертьфіналі Сантос зустрінеться із Брагантіно (1 березня).