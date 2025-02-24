Еще до перерыва Сантос оформил разгромное преимущество в счете 0:3 над Интернасьонал Лимейра. Дублем после ассистов Неймара отметился Франсиско Суареш, сообщает 24 Канал.

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Неймар делает разницу

Среди этих результативных ударов Неймар тоже записал свою фамилию в список авторов голов. Звездный футболист отметился прямым ударом с углового на 27-й минуте игры. и заставил всех зрителей хвататься за голову.

Неймар забил прямым ударом с углового: смотрите видео

Неймар забил свой второй гол после возвращения в родной клуб. Также за спиной звездного бразильца уже три ассиста в 8-ми матчах. Напомним, что футболист подписал контракт с Сантосом до конца июня 2025-го года. Его бывшим клубом был саудовский Аль-Хиляль, где он из-за травмы больше лечился, чем играл.

Сантос до конца матча больше не забивал и вывез домой три очка. Клуб Неймара возглавляет группу "В" после 12-ти туров, набрав 17 очков. В четвертьфинале Сантос встретится с Брагантино (1 марта).