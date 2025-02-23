Лукас Перес перешел в нидерландский ПСВ. Испанский нападающий будет играть за "фермеров" до конца текущего сезона, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также Карпаты подписали талантливого воспитанника лучшей академии Бразилии

Перес в ПСВ

До недавнего времени Лукас Перес выступал в Депортиво. Последний матч в составе испанского клуба 36-летний форвард сыграл 19 января. После чего покинул команду, расторгнув контракт по личным причинам.

Лукас Перес прокомментировал свой переход в нидерландский гранд.

Я не могу дождаться, чтобы показать себя болельщикам и моим новым партнерам по команде. Я очень амбициозен и с нетерпением жду, когда смогу забить много голов. Мое первое впечатление от клуба очень хорошее,

– сказал Перес.

Отметим, что испанский нападающий будет выступать в ПСВ под 27-м номером.

К слову. Лукас Перес играл в Карпатах с 2011 по 2013 год. Испанский нападающий в составе "львов" забил 51 гол. Также форвард один сезон отыграл в киевском Динамо.

Напомним, что ПСВ сыграет против Арсенала в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Первый матч состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени в Эйденховене.