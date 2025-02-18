18 февраля львовский клуб объявил о подписании 19-летнего Луиса Яно. Бразильский футболист играет на позиции атакующего полузащитника (правый вингер), сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.

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Усиление на перспективу

"Зелено-белые" не сообщили никаких условий контракта. Это первый зарубежный опыт для молодого талантливого игрока.

Сейчас трансфер Луиса Яно Карпаты сделали под юношескую команду, в которой бразилец будет адаптироваться к украинскому футболу, который отличается от бразильского.

Яно стало уже седьмым новичком "зелено-белых" во время зимнего трансферного окна. До этого Карпаты подписали защитника Тимура Стецькова, опорника Патрисио Танду (аренда), флангового защитника Алексея Сыча, форварда Игоря Краснопира, Олега Федора и Илью Квасницу. Последние двух "львы" взяли в аренду из Руха с обязательным правом выкупа.

Что известно о Луисе Яно

Луис Яно является воспитанником бразильского Палмейраса. Академия этого клуба ставится на весь мир.

Полузащитник выступал за юношеские команды Палмейраса U-17 и U-20.

С юношеской командой Палмейраса стал чемпионом Бразилии U-17 и выиграл Кубок страны в возрастной категории U-17.

Сезон УПЛ-2024/2025 для Карпат начнется выездным поединком в Киеве, где "львы" встретятся с Динамо. Начало встречи в 18:00 (по киевскому времени). На зимний перерыв команда Владислава Лупашко ушла 6-й, набрав 24 балла. Подопечные Александра Шовковского являются лидером первой части сезона – 43 пункта.