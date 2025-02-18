18 лютого львівський клуб оголосив про підписання 19-річного Луіса Яно. Бразильський футболіст грає на позиції атакувального півзахисника (правий вінгер), повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.

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Підсилення на перспективу

"Зелено-білі" не повідомили жодних умов контракту. Це перший закордонний досвід для молодого талановитого гравця.

Наразі трансфер Луіса Яно Карпати зробили під юнацьку команду, у якій бразилець адаптуватиметься до українського футболу, який відрізняється від бразильського.

Яно стало вже сьомим новачком "зелено-білих" під час зимового трансферного вікна. До цього Карпати підписали захисника Тимура Стецькова, опорника Патрісіо Танду (оренда), флангового захисника Олексія Сича, форварда Ігоря Краснопіра, Олега Федора та Іллю Квасницю. Останні двох "леви" взяли в оренду із Руха із обов'язковим правом викупу.

Що відомо про Луіса Яно

Луіс Яно є вихованцем бразильського Палмейраса. Академія цього клубу ставиться на увесь світ.

Півзахисник виступав за юнацькі команди Палмейраса U-17 та U-20.

Із юнацькою командою Палмейраса став чемпіоном Бразилії U-17 та виграв Кубок країни у віковій категорії U-17.

Сезон УПЛ-2024/2025 для Карпат розпочнеться виїзним поєдинком у Києві, де "леви" зустрінуться із Динамо. Початок зустрічі о 18:00 (за київським часом). На зимову перерву команда Владислава Лупашка пішла 6-ю, набравши 24 бали. Підопічні Олександра Шовковського є лідером першої частини сезону – 43 пункти.