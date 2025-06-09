Известный комментатор разнес сборную Украины после поражения Канаде

В субботу, 7 июня, сборная Украины сыграла товарищеский матч против Канады. "Сине-желтые" проиграли со счетом 4:2.

Комментатор Виктор Вацко раскритиковал игру сборной Украины в товарищеском матче против Канады. Он не увидел в этом поединке никаких положительных моментов, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Вацко.

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Как Вацко отреагировал на поражение

Комментатор считает, что команда не использовала своих моментов и при этом подарила голы сопернику. Он сказал, что все четыре пропущенных мяча – следствие индивидуальных ошибок.

Бондарь должен забыть этот матч как страшный сон. С другой стороны, против Канады, против равного нам соперника, мы, проигрывая 0:2 и 0:3, не можем создать ни одной остроты в атаке. Эти два гола в конце матча... 89-я минута, счет 4:0. И канадцы уже могли в центре поля пиво разливать. Что меня продолжает волновать, то это то, что сборная Украины продолжает оставаться командой без лица,

– сказал Виктор Вацко.

Он объяснил, что команда плохая в атаке и обороне. За год сборная Украины сыграла 14 матчей и в пяти из них пропустили три или более мячей за матч.

"Просто вдумайтесь. Нам отгрузили полную сумку. И только в двух из 14 матчей наша команда не пропустила ни одного мяча. Один из них – игра против Молдовы. В атаке у нас никто не выделяется. Нет скорости, динамики, умения обыгрывать один в один. Мне страшно то, куда этот набор факторов может привести нас в итоге", – добавил украинский комментатор.

Отметим, что 11 июня Украина также сыграет товарищеский матч товарищеский матч против Новой Зеландии. Противостояние начнется в полночь по киевскому времени.