Миколенко отреагировал на слухи о возможном трансфере из Эвертона

Украинский футболист Виталий Миколенко высказался о возможном трансфере из Эвертона. Он отметил, что счастлив в этом клубе.

Виталий Миколенко с января 2022 года выступает в Английской Премьер-лиге в составе Эвертона. Относительно возможного трансфера украинца появлялось много разной информации.

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Как Миколенко отреагировал на слухи

Футболист отметил, что не любит загадывать наперед. Он живет одним днем, но все планирует в ближайшее время, пишет 24 канал со ссылкой на Setanta Sports.

Сейчас у меня контракт с Эвертоном, я счастлив в этом клубе. В принципе, хотелось бы здесь остаться. Планы... Не хочу ничего загадывать. Сейчас я в "Эвертоне", у меня хорошее настроение и отличная погода. Все классно,

– сказал Виталий Миколенко.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинский футболист сыграл 33 матча, в которых отдал две результативные передачи.

Отметим, что заинтересованность к украинскому футболисту проявляет Тоттенхэм.