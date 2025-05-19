Готов оплатить билет, – Ванат ответил хейтерам после получения чемпионства Динамо

Нападающий Динамо Владислав Ванат прокомментировал получение чемпионства Украины. Он отметил, что чемпионами всегда приятно становиться.

В воскресенье, 18 мая, состоялись матчи предпоследнего 29-го тура чемпионата УПЛ. В одном из них Динамо сыграло в ничью с Черноморцем, оформив 17-е “золото” чемпионата Украины.

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Как Ванат отреагировал на чемпионство

Футболист отметил, что всегда приятно становиться чемпионами. Также добавил, что в матче с Черноморцем хотелось победить, чтобы не было никаких вопросов, но, как говорят, чемпионов не судят, и все равно уже легче жить, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Динамо Киев.

Стали чемпионами, можно готовиться к следующей игре с положительными эмоциями. Все понимают, что во время войны наш чемпионат ухудшился в плане конкуренции. Плюс эти вечные переезды в еврокубках – это также нелегко. Кто-то может сказать, что это отмазка, но если человек действительно так думает – я готов ему оплатить билет, и пусть с нами хотя бы раз проедется туда и обратно,

– заявил Владислав Ванат.

Справка. В сезоне-2024/2025 Владислав Ванат сыграл 44 матча за Динамо, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Отметим, что последний матч в текущем сезоне чемпионата Украины Динамо сыграет против Колоса в субботу, 24 мая.



