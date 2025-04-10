10 апреля, 14:46
В The Ring показали, как бы выглядела игрушечная фигурка Усика
Основні тези
- Журнал The Ring присоединился к челленджу, который показывает людей в виде игрушечных фигурок с помощью искусственного интеллекта, представив фигурку Александра Усика.
- Фигурка Усика имеет усы и серьезное выражение лица, одета в белые шорты, с руками, сложенными на груди.
Известный журнал The Ring присоединился к популярному челленджу, в котором искусственный интеллект показывает, как бы выглядел человек в виде игрушки. Они показали, как будет выглядеть и Александр Усик.
В сети завирусился тренд, где люди превращают себя в игровых фигурок с помощью сервисов ИИ. К челленджу присоединился и журнал The Ring.
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Как выглядит игрушечная фигурка Усика
Издание показало фигурку украинского боксера, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети The Ring.
Усатый украинец выглядит серьезным и нахмуренным, стоя в белых шортах со сложенными руками.
Фигурка Александра Усика / Фото The Ring
Напомним, что украинец в двух последних боях Александр Усик победил Тайсона Фьюри решением судей.