В The Ring показали, как бы выглядела игрушечная фигурка Усика

Известный журнал The Ring присоединился к популярному челленджу, в котором искусственный интеллект показывает, как бы выглядел человек в виде игрушки. Они показали, как будет выглядеть и Александр Усик.

В сети завирусился тренд, где люди превращают себя в игровых фигурок с помощью сервисов ИИ. К челленджу присоединился и журнал The Ring.

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Как выглядит игрушечная фигурка Усика

Издание показало фигурку украинского боксера, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети The Ring.

Усатый украинец выглядит серьезным и нахмуренным, стоя в белых шортах со сложенными руками.



Фигурка Александра Усика / Фото The Ring

Напомним, что украинец в двух последних боях Александр Усик победил Тайсона Фьюри решением судей.