В сети завирусился тренд, где люди превращают себя в игровых фигурок с помощью сервисов ИИ. К челленджу присоединился и журнал The Ring.
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Как выглядит игрушечная фигурка Усика
Издание показало фигурку украинского боксера, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети The Ring.
Усатый украинец выглядит серьезным и нахмуренным, стоя в белых шортах со сложенными руками.
Фигурка Александра Усика / Фото The Ring
Напомним, что украинец в двух последних боях Александр Усик победил Тайсона Фьюри решением судей.