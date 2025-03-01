"Единственное, что хорошо умеет делать Трамп": олимпийский чемпион отреагировал на встречу с Зеленским

Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Он в очередной раз призвал украинцев к единению.

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Президенты должны были подписать совместное соглашение, однако этого не произошло.

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Как отреагировал Беленюк на действия Трампа

Жан Беленюк поддержал Владимира Зеленского, отметив, что пока единственное, что хорошо умеет делать Трамп – это объединять украинцев, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Жана Беленюка.

Только единение нации вокруг главной цели – выживания – в кризисные моменты истории дает нам шанс бороться дальше. Украинцы это неоднократно демонстрировали. И даже когда нам сложно и мы истекаем кровью, мы никогда и никому не дадим права нас унижать. Давайте объединяться,

– написал спортсмен.

Отметим, что после спора часть спортивного сообщества стала на бой Дональда Трампа, а часть – на сторону Владимира Зеленского.