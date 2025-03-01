У п'ятницю, 28 лютого, Володимир Зеленський прибув у США для зустрічі з Дональдом Трампом. Президенти мали підписати спільну угоду, однак цього не сталося.

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Як відреагував Беленюк на дії Трампа

Жан Беленюк підтримав Володимира Зеленського, зазначивши, що поки єдине, що гарно вміє робити Трамп – це об’єднувати українців, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Жана Беленюка.

Тільки єднання нації навколо головної мети – виживання – у найкризовіші моменти історії дає нам шанс боротися далі. Українці це неодноразово демонстрували. І навіть коли нам складно і ми стікаємо кров’ю, ми ніколи й нікому не дамо права нас принижувати. Єднаймося,

– написав спортсмен.

Відзначимо, що після суперечки частина спортивної спільноти стала на бій Дональда Трампа, а частина – на бік Володимира Зеленського.