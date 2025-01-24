Дурак мыслью богатеет, – Усик рассказал о детской мечте над которой все смеялись

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своей детской мечте. Над ней многие смеялись.

В декабре 2024 года Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в бою-реванше. Украинский боксер поделился своей детской мечтой, пишет 24 канал со ссылкой The Ring.

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Какая детская мечта была у Усика

Чемпион поделился, что в детстве мечтал быть конюхом. Он думал, что будет главным над всеми лошадьми на ферме, а в перспективе хотел стать председателем колхоза.

Я всем в селе рассказывал, что у меня когда-то будет вертолет и я буду много путешествовать. С меня все смеялись, говорили: "Дурак мыслью богатеет". Я не обращал на это внимания, продолжал мечтать и теперь у меня все есть. Знал, что у меня все получится,

– рассказал Александр Усик.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик может встретиться в реванше с Даниэлем Дюбуа. Однако еще не известно, состоится ли противостояние боксеров.