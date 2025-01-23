Мозес Итаума высказался относительно возможного поединка с Александром Усиком. "Новый Майк Тайсон" не против встретиться в ринге с Королем хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Итаума о возможном бое с Усиком

Мозес Итаума согласился драться с Александром Усиком. Однако перспективный британский боксер считает, что украинцу не нужен этот поединок.

20-летний спортсмен объяснил, почему он вряд ли встретится в ринге с украинским чемпионом. Итаума считает, что Усик многого достиг в боксе и заработал кучу денег.

Мозес также назвал при каком условии бой с Александром может состояться. Усик должен найти мотивацию, чтобы они провели поединок.

Причина, почему он примет бой со мной, будет не в деньгах, которых у него более чем достаточно. Должно быть что-то в глубине души, что мотивирует его. Этот человек уже добился всего, и если честно, на его месте, я бы уже завершил карьеру,

– сказал Итаума.

Интересно, что Мозес Итаума может побить рекорд Майка Тайсона, который стал чемпионом в возрасте 20 лет и 144 дней. Отметим, что британскому боксеру 20 лет исполнилось 28 декабря 2024 года.