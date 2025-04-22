Палкин рассказал новые детали в деле о допинге Мудрика

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил новые детали допингового скандала Михаила Мудрика. Украинец уже прошел тест на детекторе лжи.

В середине декабря в сети появилась информация о том, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" украинского игрока обнаружили запрещенное вещество.

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Что известно о допинговом скандале Мудрика

Гендиректор Шахтера признался, что много говорит с Михаилом. с тех пор как возникла эта допинговая проблема. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет никакого понятия. Вообще никакого, пишет 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Поэтому его адвокаты организовали для него тест на детекторе лжи, который он прошел. Это станет частью доказательств, которые бы подтверждали, что он не сделал ничего намеренно,

– сказал Сергей Палкин.

Он также добавил, что Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что он сдал положительный тест. Теперь нужно выяснить, как это произошло, и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить.

"Результатов пробы B до сих пор нет, поэтому вопрос остается открытым. Никто не знает, что произошло. Желаю Мудрику всего наилучшего. Он высококлассный профессионал и очень хороший человек. Его надо беречь.

Шахтер также имеет свой интерес в этой ситуации. Это бонусы от его перехода в Челси, связанные с его выступлениями. Если он не играет, это создает для нас проблемы, потому что мы потенциально можем потерять 30 миллионов евро.

Так что Шахтер, Челси и Мудрик – все в одной лодке. Мы все поддерживаем Мудрика и надеемся, что вскоре ему позволят продолжить играть в футбол", – добавил генеральный директор Шахтера.

Напомним, что Михаил Мудрик до скандала с допингом сыграл в текущем сезоне в 15 матчах за Челси во всех турнирах. На счету украинского полузащитника 3 гола и 5 результативных передач.