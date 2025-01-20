"Когда я умру": Фьюри рассказал о своих приоритетах в жизни

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился приоритетами в жизни. Он никогда не переживал за достижения на профессиональном ринге.

Недавно Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Это произошло после двух подряд поражений от Александра Усика.

Читайте также У Фьюри есть три-четыре недели, – промоутер Джошуа поставил ультиматум "Цыганскому королю"

Приоритеты Фьюри

Британец отметил, что никогда не думал о наследстве, ведь ему это неинтересно.

Когда ты умрешь, должен что-то оставить после себя. Это могут быть твои дети, но точно не достижения в спорте. Рекорды существуют для того, чтобы их побили. Как только ты совершаешь какое-то достижение, приходит другой спортсмен и устанавливает новое,

– рассказал Фьюри.

Он добавил, что в любом случае все рекорды, успехи и достижения не будут играть никакой роли для тебя, когда ты умрешь. В этом случае он точно не будет беспокоиться о том, что творится на планете.

Напомним, что были слухи, что Тайсон Фьюри должен был встретиться на ринге с Энтони Джошуа или Владимиром Кличко.