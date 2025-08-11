Украинский боксер Александр Усик вошел в историю, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Одолев Тайсона Фьюри, он не только закрепил за собой все главные пояса, но и сохранил свой безупречный рекорд непобежденного боксера.

Сейчас его профессиональный рекорд впечатляет. Добытые достижения делают Александра Усика одним из величайших бойцов современности, пишет 24 Канал.

Какой рекорд установил Усик?

В настоящее время профессиональный рекорд украинского боксера Александра Усика является впечатляющим. За свою карьеру он провел 24 боя и одержал 24 победы, из которых 15 были нокаутом.

Усик является одним из немногих боксеров, которые остаются непобежденными на таком высоком уровне.

Александр Усик вошел в историю как первый украинец, который стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 91 кг), объединив все четыре главных чемпионских пояса, а именно WBC, WBA, WBO и IBF в 2018 году. Он совершил это достижение рекордно быстро, выиграв все титулы уже в своем 15-м профессиональном бою, что сделало его первым боксером, который оформил абсолют в тяжелом весе с менее чем 20 поединками на профи-ринге.

В том же 2018 году Усик победил в престижном турнире World Boxing Super Series в тяжелом весе и получил трофей Мухаммеда Али. Этот год стал для него знаковым: он не только провел первую успешную защиту титула абсолютного чемпиона, победив Тони Белью, но и получил звание "Боксер года" по версии The Ring.

В сентябре 2021 года украинец покорил и супертяжелый вес, получив титулы WBA, WBO, IBF и IBO в бою против Энтони Джошуа. А в августе 2022-го он подтвердил свое доминирование, успешно защитив эти пояса в реванше.

За свою карьеру Усик одолел шесть чемпионов мира и неоднократно входил в списки лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Pound for Pound) по версиям авторитетных международных изданий. В частности он стал первым боксером, который получил абсолютный титул в двух весовых категориях.

