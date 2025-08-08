Сергей Лапин высказался относительно Александра Усика. Директор команды абсолютного чемпиона мира высказался о мечте своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

О чем мечтает Усик?

Сергей Лапин рассказал, что Александр Усик сейчас сфокусирован на восстановлении после тяжелых тренировок и реванша против Даниэля Дюбуа. Директор команды украинского боксера заявил, что им нужно время, чтобы понять, как двигаться дальше.

Лапин подчеркнул, что первый бой против Дюбуа был во Вроцлаве, что состоялся ближе всего к дому. Сергей раскрыл мечту Александра Усика.

Конечно, мечта – драться на Олимпийском стадионе в Киеве. Но учитывая то, что Россия ежедневно запускает сотни ракет по Украине, организовать бой на родине сейчас просто нереально,

– сказал Лапин.

Напомним, что следующий 25-й бой в своей карьере Александр Усик может провести с Джозефом Паркером. WBO обязала абсолютного чемпиона мира защищать титул в поединке с новозеландским боксером.

Ранее сообщалось о том, что Абель Санчес назвал боксера, который может одолеть Александра Усика в очном противостоянии.