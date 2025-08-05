Абель Санчес высказался относительно Александра Усика. Известный тренер назвал единственного боксера, который может побить абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Кому может проиграть Усик?

Абель Санчес отметил, что Александр Усик имеет высокий боксерский интеллект. Он позволял делать разные вещи Даниэлю Дюбуа, а в итоге смог поймать британского бойца.

Мексиканский тренер заявил, что не хочет слышать о том, что сейчас супертяжелый дивизион очень слабый, ведь там нет Майка Тайсона или Мухаммеда Али. Санчес считает, что в своем прайме Усик побил бы всех легенд бокса.

Другими словами, единственный боксер, который может побить Усика – это сам Усик. Если он не будет мотивированным, если выйдет на бой неподготовленным – вы понимаете,

– сказал Санчес.

Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу в реванше против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион в пятом раунде нокаутировал британского боксера.

Ранее сообщали о том, что Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление о камбэке в ринг, хотя уже объявил о третьем бое с Александром Усиком.