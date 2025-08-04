Украинец одержал яркую победу нокаутом уже в пятом раунде. Эту битву прокомментировал звездный тренер Шугар Гилл Стюард, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что сказал американский тренер о триумфе Усика?

Наставник Тайсона Фьюри рассказал, благодаря чему Александру Усику удалось нокаутировать британского панчера. Также он выделил главную особенность украинца, которая позволяет ему доминировать на протяжении всей карьеры.

"Это была блестящая победа. Усик оказывал большой прессинг на Дюбуа, и он его нокаутировал. Он давил, не давал оппоненту времени отдышаться, времени подумать, а это вещи, которые ты обычно делаешь на тренировках.

В спаррингах есть время отдышаться и подумать, а Усик такого не позволял. Так украинец пришел к раннему нокауту. Усик может приспособиться ко многим стилям – и это то, что делает его особенным бойцом", – сказал специалист.

Справка. Для Александра Усика это был 24-й бой на профессиональном уровне. Он побеждал в каждом из них, 15 раз – нокаутом.

Напомним, что ранее Сергей Лапин рассказал, кто может стать следующим соперником украинского чемпиона. Стороны уже ведут переговоры о поединке, который может состояться в начале 2026 года.