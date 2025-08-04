Українець здобув яскраву перемогу нокаутом уже у п'ятому раунді. Цю битву прокоментував зірковий тренер Шугар Гілл Стюард, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що сказав американський тренер про тріумф Усика?

Наставник Тайсона Ф’юрі розповів, завдяки чому Олександру Усику вдалося нокаутувати британського панчера. Також він виділив головну особливість українця, яка дозволяє йому домінувати протягом усієї кар'єри.

"Це була блискуча перемога. Усик чинив великий пресинг на Дюбуа, і він його нокаутував. Він тиснув, не давав опонентові часу віддихатися, часу подумати, а це речі, які ти зазвичай робиш на тренуваннях.

У спарингах є час віддихатися та подумати, а Усик такого не дозволяв. Так українець прийшов до раннього нокауту. Усик може пристосуватися до багатьох стилів – і це те, що робить його особливим бійцем", – сказав спеціаліст.

Довідка. Для Олександра Усика це був 24-й бій на професійному рівні. Він перемагав у кожному з них, 15 разів – нокаутом.

Нагадаємо, що раніше Сергій Лапін розповів, хто може стати наступним суперником українського чемпіона. Сторони вже ведуть перемовини про поєдинок, який може відбутися на початку 2026 року.