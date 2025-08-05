Абель Санчес висловився щодо Олександра Усика. Відомий тренер назвав єдиного боксера, який може побити абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Кому може програти Усик?

Абель Санчес наголосив, що Олександр Усик має високий боксерський інтелект. Він дозволяв робити різні речі Даніелю Дюбуа, а у підсумку зміг зловити британського бійця.

Мексиканський тренер заявив, що не хоче чути про те, що зараз надважкий дивізіон дуже слабкий, адже там немає Майка Тайсона або Мухаммеда Алі. Санчес вважає, що у своєму праймі Усик побив би усіх легенд боксу.

Іншими словами, єдиний боксер, який може побити Усика – це сам Усик. Якщо він не буде вмотивованим, якщо вийде на бій непідготовленим – ви розумієте,

– сказав Санчес.

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу у реванші проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон у п'ятому раунді нокаутував британського боксера.

Раніше повідомляли про те, що Тайсон Ф'юрі зробив неочікувану заяву про камбек у ринг, хоча вже оголосив про третій бій з Олександром Усиком.