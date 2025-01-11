"Ноль шансов на победу": британский тренер оценил шансы Усика и Фьюри в случае третьего боя

Джонни Нельсон прокомментировал возможный третий бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он оценил шансы обоих боксеров.

В ночь на 22 декабря Александр Усик и Тайсон Фьюри сошлись во втором бою. Единогласным решением судей победу одержал украинец.

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Какие шансы боксеров в третьем бою

Тренер считает, что Усик после реванша оставил разрушительный след в подсознании Тайсона и это повлияет на его ментальную силу, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Поэтому если что-то сказать о третьем бое между ними, то у Фьюри просто ноль шансов на победу,

– сказал Джонни Нельсон.

Слухи о возможном третьем бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри появились еще до самого реванша.

Отметим, что после поражения в реванше Тайсон Фьюри может встретиться на ринге с Энтони Джошуа, который в сентябре 2024 года нокаутом уступил Даниэлю Дюбуа. А Александр Усик может провести реванш против "Динамита".