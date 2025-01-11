В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

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Как Гроувз отреагировал на слова Уоррена

Ранее промоутер Фьюри сказал, что Тайсон одержал победу в обоих боях. Британский боксер считает, что именно Усик победил в реванше. Однако поединке он это сделал более убедительно, чем во втором, пишет 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Усик – великий чемпион и я его фанат. То, что он побеждает больших боксеров, делает его великим чемпионом,

– сказал Джордж Гроувз.

Отметим, что после реванша с Александром Усиком Тайсон Фьюри может встретиться на ринге с Энтони Джошуа или Владимиром Кличко.