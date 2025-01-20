"Будет драться за титул": известный промоутер оценил шансы Кличко после возвращения на ринг
Промоутер Владимира Кличко, Том Лоффлер, рассказал о его возвращении на ринге. Он оценил шансы украинца в профессиональном боксе.
Недавно в интернете появилась информация, что Владимир Кличко готовится вернуться на ринге. Украинец может стать самым возрастным чемпионом супертяжелого веса.
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Лоффлер о возвращении Кличко на ринг
Владимир сказал промоутеру, что будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, пишет 24 канал со ссылкой на ESNEWS.
Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то и способен это сделать, то это Владимир,
– сказал Том Лоффлер.
Отметим, что Владимиру Кличко прогнозировали реванш с Тайсоном Фьюри, однако тот сообщил о завершении карьеры. Также была информация, что украинский боксер может встретиться с Даниэлем Дюбуа.