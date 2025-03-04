Барселона выдвинула Неймару условия по его возвращению в клуб

Барселона выдвинет Неймару условия, на случай, если он захочет вернуться в клуб. Сейчас главный тренер не видит бразильца в клубе.

В последнее время в сети распространяется информация, что приоритетной целью Неймара является возвращение в состав Барселоны. Бразилец мечтает о возвращении в Европу.

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Какие условия выдвинули Неймару

Несмотря на то, что бразильский футболист может перейти бесплатно и даже согласиться на пониженную зарплату, Барселона не рассматривает его подписание как приоритетное, пишет 24 канал со ссылкой Diario Sport.

В клубе выдвинули ультиматум, что, если Неймар забьет 15 голов за Сантос, то они рассмотрят его подписание.

Однако даже несмотря на это, Ганси Флик не считает трансфер Неймара уместным для нынешнего состава команды. Немец задумывается над возрастом бразильца и его физическим состоянием. В частности на принятие решения влияет экономическая неопределенность Барселоны.

Отметим, что с момента возвращения в Сантос Неймар сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.