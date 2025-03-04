Останнім часом в мережі шириться інформація, що пріоритетною ціллю Неймара є повернення у склад Барселони. Бразилець мріє про повернення до Європи.

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Які умови висунули Неймару

Попри те, що бразильський футболіст може перейти безкоштовно і навіть погодитися на знижену зарплата, Барселона не розглядає його підписання як пріоритетне, пише 24 канал з посиланням Diario Sport.

У клубі висунули ультиматум, що, якщо Неймар заб'є 15 голів за Сантос, то вони розглянуть його підписання.

Однак навіть попри це, Гансі Флік не вважає трансфер Неймара доречним для нинішнього складу команди. Німець задумується над віком бразильця та його фізичним станом. Зокрема на ухвалення рішення впливає економічна невизначеність Барселони.

Відзначимо, що з моменту повернення в Сантос Неймар зіграв 7 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.