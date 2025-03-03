Конкретну зацікавленість у трансфері проявляє американський Нью-Йорк Сіті. Клуб із МЛС розглядає можливість підписати українського півзахисника вже найближчим часом, повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Empire Sports Media Хуана Карлоса.

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Цікавий варіант для українця

За його інформацією, Руслан Маліновський є головною ціллю "голубів" для підсилення складу. При цьому в Нью-Йорк Сіті залишаються вільними дві квоти Designated Player (гравців з особливим контрактом у МЛС).

Зазначимо, що МЛС-2025 стартувала наприкінці лютого. У чемпіонаті "голуби" провели всього два матчі, в яких набрали одне очко.

До слова. Трансферне вікно у США зачиняється 23 квітня. Контракт Руслана Маліновського з Дженоа розрахований до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, що 31-річний півзахисник збірної України не виходив на поле з вересня. Нещодавно він відновився від травми та вже потрапляв до заявки "грифонів" на матчі, проте залишався на лаві запасних.