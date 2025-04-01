Экс-тренер Динамо сомневается в возможности Ракицкого помочь Черноморцу
- Александр Хацкевич сомневается, что Ярослав Ракицкий поможет Черноморцу, отмечая, что команда играет без мяча и защитники должны быть в форме.
- Ракицкий подписал контракт с Черноморцем после завершения соглашения с Шахтером, но Хацкевич считает, что опыт игрока может быть недостаточным без хорошей физической формы.
- Существуют слухи о возможном приобретении Ракицким ФСК Мариуполь.
Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич высказался о переходе Ярослава Ракицкого в Черноморец. Он считает, что бывший защитник Шахтера не спасет команду.
В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Недавно стало известно, что защитник подписал контракт с Черноморцем.
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Что сказал Хацкевич о Ракицком
Тренер считает, что Черноморец имеет какие-то свои цели, связанные с возвращением Ярослава. Надеяться только на опыт – это одно, а другое дело, в каких кондициях находится Ракицкий и сколько ему понадобится время, чтобы вернуть прежнюю форму, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.
Черноморец – это команда, которая большую часть матча играет без мяча и обороняется, поэтому защитники должны находиться в хорошей форме – бегать и бороться. Ярослав имеет сильные качества, но вопрос в том, сколько ему понадобится времени, чтобы выйти на высокий уровень и помогать команде,
– сказал Александр Хацкевич.
Напомним, что некоторое время в сети завирусились слухи, что Ярослав Ракицкий планирует приобрести ФСК Мариуполь.