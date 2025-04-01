Наприкінці сезону-2023/2024 Шахтар та Ярослав Ракіцький домовилися не продовжувати угоду. Нещодавно стало відомо, що захисник підписав контракт з Чорноморцем.

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Що сказав Хацкевич про Ракіцького

Тренер вважає, що Чорноморець має якісь свої цілі, пов'язані з поверненням Ярослава. Сподіватися лише на досвід – це одна, а інша справа, в яких кондиціях знаходиться Ракіцький і скільки йому знадобиться час, щоб повернути колишню форму, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

Чорноморець – це команда, яка більшу частину матчу грає без м'яча та обороняється, тому захисники повинні знаходитись у гарній формі – бігати та боротися. Ярослав має сильні якості, але питання в тому, скільки йому знадобиться часу, щоб вийти на високий рівень і допомагати команді,

– сказав Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, що деякий час в мережі завірусилися чутки, що Ярослав Ракіцький планує придбати ФСК Маріуполь.