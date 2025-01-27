Бывший соперник Фьюри рассказал, почему не встретился на ринге с Усиком

Бывший чемпион первого тяжелого дивизиона Стив Каннингем высказал свое мнение относительно Александра Усика. Он также добавил, что был близок к противостоянию с украинцем.

В 2013 году Стив Каннингем противостоял Тайсону Фьюри и даже отправил его в нокдаун, однако впоследствии проиграл нокаутом. Стив поделился своим мнением об Александре Усике, пишет 24 канал со ссылкой Seconds Out.

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Какое мнение имеет Каннингем об Усике

Каннингем поделился, что хотел попасть на турнир Мухаммеда Али, который Усик выиграл, но проиграл квалификационный поединок. Тогда украинец не был на высоте, когда он думал о поединке с ним.

Я пытался пробиться на этот турнир в первом тяжелом весе, но проиграл бой Эндрю Табите, из-за этого я потерял все шансы попасть на турнир. Тогда Усик только начал проявлять себя на мировой арене, и это был единственный раз, когда я думал о нашем поединке,

– рассказал Стив.

Он также сказал, что с нетерпением ждал этого противостояния.

"Мне нравится наблюдать за ним, брать некоторые приемы. Я никогда не говорил, что могу победить его, но хотел бы проверить свои силы с ним в ринге. Я сталкивался с ним раньше, в лагере Владимира Кличко. Поэтому я знал, кто он такой и что является золотым медалистом Олимпиады, но большинство людей не слышали о нем", – добавил Стив Каннингем.

Напомним, что Александр Усик в двух боях одолел Тайсона Фьюри.