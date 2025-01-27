Бывший наставник "Железного Майка" выделил пяти боксеров. Среди них номером один для себя он выбрал Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Froch On Fighting.

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Что нравится в Усике больше всего

Тедди Атлас объяснил, почему именно украинского чемпиона поставил на первое место. По словам специалиста, его поражает способность короля современного хевивейта одерживать победы при любых обстоятельствах.

"Мне нравятся Иноуэ, Кроуфорд, Родригес, "Танк" Дэвис тоже в списке... невероятный боец, который умеет на ринге абсолютно все. Но, если мне нужно выбрать одного, то я выберу Усика.

25 лет в хевивейте не было абсолютного чемпиона мира. Знаете, в чем Усик невероятен? Он всегда побеждает! Он это делает везде: олимпийское "золото", абсолют в крузервейте и хевивейте. Это фантастически", – сказал Атлас.

К слову. В начале января Александра Усика также признали лучшим боксером 2024 года. Он получил награду за две победы над Тайсоном Фьюри, который до того не имел ни одного поражения в своем пассиве.

Напомним, что на профессиональном уровне украинский чемпион провел 23 поединка, в которых одержал все победы (14 нокаутом).