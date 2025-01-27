Колишній наставник "Залізного Майка" виділив п'яти боксерів. Серед них номером один для себе він обрав Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Froch On Fighting.

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Що подобається в Усику найбільше

Тедді Атлас пояснив, чому саме українського чемпіона поставив на перше місце. За словами фахівця, його вражає здатність короля сучасного хевівейту здобувати перемоги за будь-яких обставин.

"Мені подобаються Іноуе, Кроуфорд, Родрігес, "Танк" Девіс теж у списку... неймовірний боєць, який уміє на рингу абсолютно все. Але, якщо мені потрібно вибрати одного, то я виберу Усика.

25 років у хевівейті не було абсолютного чемпіона світу. Знаєте, у чому Усик неймовірний? Він завжди перемагає! Він це робить всюди: олімпійське "золото", абсолют у крузервейті та хевівейті. Це фантастично", – сказав Атлас.

До слова. На початку січня Олександра Усика також визнали найкращим боксером 2024 року. Він отримав нагороду за дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі, який до того не мав жодної поразки у своєму пасиві.

Нагадаємо, що на професійному рівні український чемпіон провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).